Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных для туризма странах

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Специалисты утверждают, что в некоторых регионах существует высокий риск подхватить холеру, малярию различные лихорадки и инфекционные заболевания.

Накануне сезона летних от пусков Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что пребывание в некоторых странах может стать для них сущим адом. В частности, об опасных для туризма местах в ведомстве рассказали через призму существующих в них очагов заболеваний. Так, холерой можно легко заразиться в Таиланде, Индии, Доминикане, почти во всех странах Африки. Здесь же существует высокий риск стать жертвой малярии. К слову, это заболевание сильно распространено в Таиланде. Лихорадку Эболы можно подцепить в Гвинее, Либерии, Конго и Уганде. Лихорадку Денге – в странах Юго-Восточной Азии, Африке, Мексике и Бразилии. Там же, а также на Гаити, в Аргентине и на Кубе, существует высокая вероятность подцепить лихорадку Зика. В Роспотребнадзоре просят учитывать эту информацию при планировании отпусков.

Ранее врач рассказала, как в отпуске избежать пищевого отравления. По словам специалиста, наибольший риск отравиться присутствует в таких странах, как Испания, Мексика, Индия, а также Юго-Восточной Азии и Африке.