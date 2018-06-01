Крымский мост стал одним из способов заработка для жителей Анапы

Сегодня, 18:09

Предложений, проехаться по Крымскому мосту, не сосчитать. Только ленивый не хочет заработать на новом развлечении.

Мост в Крыму – стройка столетия, связавшая Крымский полуостров с материком. К этой грандиозной стройке более двух лет были обращены взоры всего мирового сообщества. Новые дороги, передовые методы строительства, а главное, открывающиеся панорамы – вот то, что обеспечивает туристический поток на долгожданный мост.

Однодневный туристический маршрут с одного берега на другой получается коротким, так как автобус выезжает утром в 8 часов и, оставив позади новенькую трассу «Таврида», заезжает на Крымский мост. Длинна моста меньше 20 км и поездка занимает до 20 мин.

Турфирмы нашли способ, как увеличить продолжительность маршрута. В маршрут включили посещение двух достопримечательностей на выбор: посещение уникальной этнической деревни Атамань, купание в прозрачном Таманском заливе и короткая поездка в Керчь или посещение Аджимушкайских каменоломен, Царского кургана и Ханского дворца. Любая из экскурсий будет стоить 1100 - 1350 рублей. Анапские турфирмы могут предложить желающим морскую прогулку на катере, посещение африканской деревни, конные прогулки и пр. Средняя стоимость развлечения 800 руб.

Также можно прокатиться с ветерком, воспользовавшись услугами такси. Стоимость поездки от Крымского моста до Анапы составит порядка 2 тыс. рублей в одну сторону. Можно взять с собой попутчиков и разделить с ними расходы на поездку.