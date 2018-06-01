Египетские туристы страдают из-за торговцев и экскрементов возле пирамид

Сегодня, 17:26

В Египте становится невозможным подойти поближе к пирамидам из-за экскрементов людей и верблюдов, а также из-за надоедливых торговцев, которые предлагают свои товары.

Из-за большого наплыва туристов, некогда красивая и чистая Гиза становится обычным городом, с мусором на улицах и экскрементами возле пирамид. По словам директора туристических палат, большая часть жалоб направлена на надоедливых торговцев, которые не отстают, пока турист не купит что-то. Они пристают ко всем, кто приближается к пирамидам, несмотря на то, что им за это грозит штраф. Однако пока что полиция никак не реагирует на продавцов, которые с каждым туристическим сезоном становятся все наглее. Возле пирамид нет уличных туалетов, поэтому, как и ожидалось, «туалет» организовали на улице прямо у подножия исторических памятников. Поэтому туристы передвигаются словно по минному полю, стараясь не угодить в отходы или в лапы торговцев. Ожидается, что в скором времени там откроется музей, и экологическая ситуация изменится в лучшую сторону. Там могут положить дорожки из гравия, кафе и построить отель.