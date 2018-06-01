Врач рассказала, как в отпуске избежать пищевого отравления

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Специалист подчеркнул, что риск отравиться наибольший в Индии, Мексике, Испании, а также странах Африки и Юго-Восточной Азии.

В период отпусков одним из актуальных вопросов является забота о собственном здоровье. Серьёзней всего данная проблема является во время отдыха за границей, где неопытных туристов подстерегает опасность на каждом углу. Среди таких опасностей выделяются инфекционные заболевания и риск пищевого отравления.

Врач Прити Дэниел рассказала, как избежать подрыва своего здоровья в отпуске. Чаще всего, отметила специалист, такие проблемы возникают при посещении Индии, Мексики, Испании, а также африканских и азиатских стран. Чтобы максимально обезопасить себя, необходимо тщательно мыть руки, не пить воду из-под крана, а также не есть фрукты и овощи, которые были вымыты такой водой. Питаться лучше в ресторанах, которые популярны у местного населения, но при этом не налегать на местную кухню, предпочитая небольшие порции.

Если же избежать отравления не удалось, то врач рекомендует пить много жидкости и придерживаться диеты, в которую входит вареный рис, суп, бананы и яблоки. В случае появления высокой температуры и болей в животе можно принять парацетамол. Лучше же всего, разумеется, сразу обратиться за помощью к медикам.

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