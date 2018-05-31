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Исследователи в ходе проведения оценки пещеры натолкнулись на страшное существо в бинтах. В ролике удалось снять передвижение необычного гуманоида.

В Австралии в пещере на видео сняли передвигающееся чудовище, похожее на гуманоида из фильма «Спуск».

Необычный артефакт продемонстрировал свое имение передвигаться. Ролик опубликовали в Сети.

Пользователи Интернета неоднозначно восприняли данные с видео, поскольку считают материал подделкой, а загадочного гуманоида – плохим актером.

Другие люди посчитали, что этот забинтованный псевдочеловек действительно представляет опасность для человечества.