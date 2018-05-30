АТОР: Россия потеряет 90% «обычных» туристов летом из-за ЧМ-2018

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Ассоциация прогнозирует сильное уменьшение потока «классических» туристов из-за границы, желающих приехать в РФ в июне-июле.

Согласно прогнозу АТОР (Ассоциации туроператоров России), около 80-90% всех иностранцев, которые обычно приезжают в туристических целях в это время года, отменят или перенесут свои планы в 2018. Все потому что людей отпугивает увеличение цен на проживание и авиаперелеты, вызванное проведением ЧМ-2018 в России. Также сообщается, что многие туристы просто опасаются недоступности некоторых маршрутов и соседства с активными и шумными футбольными болельщиками.

Тем не менее специалисты не считают, что этот год будет совершенно "никаким" в плане туристического потока. Вместе с "обычными" туристами, которые все же не передумают ехать в Россию несмотря на Чемпионат, прибудет также большой поток болельщиков.

На днях СМИ сообщали о других приготовлениях к приезду иностранных футбольных фанатов. Так, например, более пяти тысяч столичных таксистов изучат английский язык специально для встречи с иностранными гостями.