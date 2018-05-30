Туристы выбирают место отдыха, основываясь на предпочтениях в музыке

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Туристическое агентство из США решило провести исследование, чтобы понять, каким образом люди выбирают место для проведения уик-энда. Оказывается, что главное, на что обращают внимание молодые люди – это музыкальные фестивали.

Люди, родившиеся в период с 1981 по 2000 года, очень часто посещают другие страны из-за музыкальных фестивалей, которые проводятся в них. То есть человек едет изначально, чтобы послушать любимую музыку, а уже затем изучить достопримечательности места и его культурные особенности.

Американское турагентство пришло к такому выводу после опроса путешественников из США, Британии, Испании, Германии, Франции, Португалии, Швеции и Италии.

Большинство респондентов заявили, что выбирают место для отдыха, основываясь на своих предпочтениях в музыке. То есть любители джаза ездят в Новый Орлеан, а любители регги посещают Ямайку. Третье место занял хип-хоп. Также стоит отметить рок-фестивали и очень крупные концерты, на которые съезжаются люди со всего мира.