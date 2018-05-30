Ростуризм планирует создать отечественный аналог Booking.com

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После радикального предложения одного из российских туроператоров заблокировать конкурента, коим является популярный американский сервис по бронированию отелей, в России поднялась волна возмущения. Минкультуры «открестилось» от поддержки и продвижения запретительных норм.

Теперь, после месячного молчания, свою позицию высказал Ростуризм, который планирует создать отечественный аналог Booking.com. По словам заместителя главы ведомства Николая Королева, в настоящее время две трети россиян пользуются услугами американского сервиса. При этом Booking.com не является налоговым резидентом на территории России и не может отвечать за качество предоставляемых услуг по российскому законодательству.

Поэтому Ростуризм считает, что необходим отечественный аналог зарубежного агрегатора. Между тем, российские отельеры, особенно в Краснодарском Крае и в Крыму, позитивно отзываются о деятельности Booking.com. Согласно данным аналитиков, половина иностранных туристов делают свой выбор в пользу летнего отдыха на российских курортах благодаря популярному сервису бронирования.