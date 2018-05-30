Родители в России выбрали ТОП-10 мест для путешествий с ребёнком

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С помощью интернет-голосования россияне определили, где больше всего любят отдыхать со своими детьми.

Опрос был устроен в два этапа. На первом участники сами предлагали те локации, которые им по душе. На втором организаторы тестирования собрали полученные ответы, разделили по тематическим группам и предложили участникам выбрать ТОП-10 вариантов для путешествий.

Согласно результатам опроса, первое место занимают популярные парки аттракционов. Самыми известными в этой секции стали Диснейленд, Портавентура и Леголенд. Данная категория получила 37% голосов.

На втором месте расположились места, связанные с новогодней сказкой. Неважно, будь то Лапландия или же домик родного душе Деда Мороза в Великом Устюге – познакомить ребенка с тем, где обитает дух нового года считают обязательным 17% участников.

Третье место заняли традиционные вылазки на природу. Ни для кого не секрет, что порой ребенка трудно научить ценить красоту дикой природы, но помочь в этом по мнению опрошенных родителей могут походы по живописным маршрутам Крыма, Сочи или знакомство с иностранными пейзажами (Альпы, Греция).

Помимо тройки лидеров участники также активно голосовали за локации, связанные с популярными детскими фильмами или книгами (например, с вселенной Гарри Поттера), интерактивные научные музеи, контактные зоопарки, города профессий и прочие варианты.

Другое интересное голосование также было проведено среди россиян на днях. Им предлагалось определить самые вкусные по их мнению сладости страны.