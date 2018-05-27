Авиаэксперты: Членам семьи опасно раздельно летать в самолетах

Сегодня, 12:18

Королевское авиационное агентство установило связь между размещением в воздушных судах пассажиров и уровнем опасности для их жизни при ЧП в небе.

При непредвиденных инцидентах во время рейса напуганные пассажиры начинают в панике искать в салоне самолета родственников, создавая угрозу для здоровья и жизни незнакомых людей, поэтому членам семьи опасно летать раздельно, считают британские авиаэксперты.

Дабы избежать суматохи при ЧП в самолетах, Королевское авиационное агентство рекомендует авиакомпаниям поспособствовать совместным полетам родственников, отказавшись от взыскания дополнительной платы за соседние места. В крайнем случае, членов семьи нужно рассаживать впереди или позади друг друга, подчеркивают авиаэксперты.

Об удобстве своих пассажиров ранее позаботились в России. Отечественный Воздушный кодекс пополнился положением, предусматривающим выплату в размере 360 тыс. рублей за потерю багажа или задержку рейса.