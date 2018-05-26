В Южной Америке запущен самый короткий международный авиарейс

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Время перелета на нем составило 8 минут.

Компания «Aruba Airlines» запустила самолет по направлению Аруба – Пунто-Фиджо. Полет на данном рейсе составляет всего 8 минут. Рейс действует каждые понедельник и пятницу, а цена билета начинается от 200 долларов.

Напомним, что до появления вышеописанного рейса, самым коротким международным рейсом в мире был Германия – Швейцария, который тоже длился 8 минут, но его пришлось отменить, так как он не пользовался большим спросом.

Самым коротким внутренним рейсом в мире принято считать рейс, соединяющий аэропорты Уэстрей и Папа-Уэстрей в Шотландии. Перелет занимает всего 2 минуты.