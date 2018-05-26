Ростуризм: Крымский мост – это увеличение турпотока на полуостров

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То, что Крым оказался соединённым с «большой землёй», должно благотворно сказаться на туриндустрии этой республики. К такому мнению единодушно склоняются все специалисты.

Крымский мост должен неизбежно способствовать увеличению турпотока на этот российский полуостров. Ростуризм ожидает, что его посетят не менее 6,5 миллионов человек, что на 20% выше прошлогоднего показателя.

С таким сообщением выступил в ходе Петербургского международного экономического форума Олег Сафонов. Он возглавляет Ростуризм.

С его слов, уже сейчас трафик заметно возрос. Крымский мост чиновник назвал эпохальным и историческим событием для России.

Его предположения подтверждаются данными проведённых опросов. Их итоги показали, что больше 40% опрошенных хотят провести свой отпуск в Крыму. За границей предполагают отдохнуть лишь 12% россиян. 10% сообщили, что их туризм ограничится дачей.

Крымский мост привлекает множество гостей из-за рубежа. О намерении лично проехать по нему сообщили, в том числе, потомки Николая II.