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Исследование в данном направлении провели для журналистов китайского издания. В результате этого, названы 6 главных причин гибели туристов. В списке оказались дорожные происшествия, употребление наркотических веществ, алкоголя, утопление, дикие животные и селфи.

Список возглавили ДТП. Часто туристы попросту не пристёгиваются в своих автомобилях.

Второй фактор риска - это наркотики. За последние 11 лет на территории индийского курорта Гоа около 250 приезжих умерли от последствий употребления наркотиков.

Третья причина гибели - это утопление. Отдыхающие могут переоценивать свои физические возможности. Таким образом, в прошлом году на территории Китая примерно 800 погибших оказались захлебнувшимися в воде.

Алкоголь занял четвёртую строчку в этом списке. Смерть наступает по причине неосторожности в разных ситуациях.

Визит диких животных, заканчивающийся смертельным исходом оказался, на пятом месте. На туристов нападают акулы, бегемоты, змеи, собаки, слоны, кроме этого, они гибнут от укусов комаров, которые переносят малярию.

Селфи заняли последнюю строчку. Один из туристов хотел снять себя на видео во время прыжка, но упал с высоты 40 метров. Другой ушёл из жизни, когда делал селфи с медведем. Дикий зверь попросту растерзал мужчину.