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Множество туристов приезжают в г. Львов за секс-услугами. Общее число туристов возросло.

Во Львове стал популярен секс-туризм. Это связано с тем, что местные «представительницы благородной профессии» оценивают свои услуги намного дешевле, чем в Европе. Например, в Германии стоимость услуги за час составляет 50 долларов, В Италии и Великобритании – 100 долларов в час, а в США целых 400 долларов за услугу на час. В Украине же стоимость секс-услуги составляет 40 долларов в час. Во Львов съезжаются туристы из Польши, Белоруссии, Турции, Германии и США.

Напомним, что в прошлом году в Киеве прошел митинг за легализацию проституции. Около 20 человек требовали защиты прав женщин, предоставляющих услуги интимного характера, а также отмены административной ответственности за предоставление таких услуг.