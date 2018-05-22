Путешественник из Рязани Виктор атласов собирается в новый поход

Вчера, 23:15

Пресс-служба Рязанского музея путешественников распространила информацию о том, что Виктор Атласов собирается в новый поход. Известно, что он продолжит проект «Полярная Россия».

В интервью сотруднику музея путешественников, знаменитый рязанский Виктор Атласов сообщил, что планирует продолжить проект «Полярная Россия» и пройти путь от Норильска глубже на восток. В текущем году житель Рязани планирует достичь устья реки Лены.

Но на этом данная миссия не закончится, уже в 2019 году Атласов продолжит ее, продвинувшись от Лены до Колымы. Это и станет заключительным этапом проекта «Полярная Россия». Напомним, что в прошлом году путешественник прошел расстояние от Норвегии до Норильска.

Известно, что в такой нелегкий путь Атласов выходит один. С собой он берет только весельную лодку, необходимое снаряжение и внушительный запас продуктов. Основной трудностью этапа в 2018 году будет то, что он проходит по пограничной зоне, необходимое разрешение для этого еще не получено.

Сообщается, что Атласов пройдет 2300 километров, на пути его могут подстерегать белые медведи. Предполагается, что преодолеть такой долгий и нелегкий маршрут путешественник сможет за 90 дней, а его старт запланирован на 20 июня.