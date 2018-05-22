По Приамурью путешествует туристка из Колумбии на ретро-авто

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За период своего пребывания в России 58-летняя Анна Лучиа успела посетить Белогорский центр развития образования и концерт местного творческого коллектива. В планах женщины дальний маршрут, который пройти ей поможет Mercedes Benz 1961 года выпуска.

Дальний Восток посетила 58-летняя туристка из Колумбии, на счету которой маршрут по Америке от Патагонии до Аляски. На данный момент женщина активно изучает традиции и устои региона. Проводит встречи с местным населением, посещает достопримечательности и делает снимки и тематические записи.

Mercedes Benz 1961 года выпуска стал помощником для туристки для поездки по Приамурью. Путешествует женщина на ретро-авто и в ее планах еще много поездок. На счету путешественницы территория Америки. Анна Лучиа успела посетить Белогорский центр развития образования и концерт местного творческого коллектива.