Пенсионеры из Екатеринбурга покорили самую высокую точку на границе с Монголией

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Леонид и Валентина Букрины недавно вернулись из очередного невероятного путешествия. Супруги присоединились к компании товарища Сергея Панова, и покорили высочайшую вершину Саян Мунку-Сардык (3491 метр).

Прежде чем достичь заветной вершины, пенсионерам из Екатеринбурга пришлось проделать долгий и длинный путь. Сначала поездом они добрались до Иркутска, оттуда на попутке до деревни Монды, расположенной на самой границе с Монголией. Проезжая вдоль хребта по степной Тункинской долине, путешественники были поражены истинной красотой природы и окрестными пейзажами.

На границе они столкнулись с первыми трудностями - пограничник не желал пропустить пенсионеров без официальной бумаги ФСБ, ведь по какой-то причине до ведомства не дошел запрос Леонида. Однако мужчине удалось убедить военнослужащего, и путь был открыт.

Далее они добрались до первого ночлега на лесной гриве, и на следующее утро в 4 утра дружно отправились штурмовать вершину. 7 километров они преодолевали около 5 часов. Около озера, не дойдя всего 1 км до заветной вершины, Валентина сдалась, и дальше не пошла.

Мужчины продолжили путь, и через 3 часа наконец достигли вершины 3491 метра. Здесь их взору предстали удивительные горы, снежные хребты и озера. На следующий день путешественники поднялись на гору Обзорную, а соседи на Мунку.

После этого невероятно сложного восхождения, которое в полной мере удалось совершить лишь десяти туристам из 50, пенсионеры из Красноярска направились в Монголию, где познакомились со всеми традициями и кухней местных жителей.