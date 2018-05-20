КНДР предложила россиянам отдых на берегу Японского моря

Сегодня, 15:55

Вслед за Сирией, пляжные каникулы жителям России предложила Северная Корея. Заманить туристов в самом замкнутом от мировой общественности государстве планируют «красивейшими пейзажами» и «чистейшим песком».

Ким Ен Ир, представляющий госуправление по туризму КНДР, заманивает граждан РФ в город Вонсан, расположенный рядом с административным центром провинции Канвондо. Там вдоль Японского моря растягивается 4-км прибережная зона с «красивейшими пейзажами» и «чистейшим песком». В зависимости от финансовых возможностей, турист может заселиться в хостел или 5-звездочный отель. Для максимального удобства срок выдачи турвизы гражданам РФ в КНДР сократили до 3-5 дней.

Северная Корея предложила россиянам отдых на берегу Японского моря вдогонку не менее заманчивому призыву Сирии. Дамаск зовет поплескаться в Средиземном море детей и взрослых из России, однако сначала САР нужно избавиться от террористов, которые могут угрожать российским туристам.