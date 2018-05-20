Глава РАН считает Крым туристической Меккой России

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Александр Сергеев лично прилетел на полуостров и оценил местную природу.

Крым является туристической Меккой России, считает глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Он также подчеркнул, что роль региона в данном плане с течением времени будет только расти. Руководитель главного научного органа находится в Крыму с трёхдневным визитом. За это время он уже успел осмотреть ключевые достопримечательности полуострова и поделиться впечатлениями от посещения региона с журналистами. Отдельно Сергеев обратил внимание на усилия местных властей, которые совместно с Крымским федеральным университетом имени Вернадского работают над созданием проекта развития экотуризма. Глава РАН назвал данное направлением «очень интересным».

Ранее мы писали, что в Крым с начала года приехали полмиллиона туристов. При этом с наступлением курортного сезона эти цифры обещают многократно возрасти. Власти возлагают на путешественников большие ожидания.