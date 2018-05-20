Каникулы в Сирии: Дамаск зовет детей россиян на курорты Средиземного моря

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Российских детей пригласили в страну, полную террористов, оружия и военных действий. Рияд Хаддад, представляющий дипмиссию Сирии в РФ, пригласил российских школьников поплескаться в Средиземном море.

Накануне Хаддад выступил перед журналистами в Ялте. Посол САР в России положительно отозвался о лагере «Артек», ежегодно принимающем детей погибших сирийских солдат. Дамаск зовет юных россиян на курорты Средиземного моря, желая сделать ответный шаг, имеющий важное значение для взаимопонимания двух сторон и детской психологии. Провести каникулы в Сирии отечественные школьники смогут, когда республика избавится от террористов. Однако и сейчас некоторые курорты Средиземного моря открыты для туристов, а Дамаск продолжает активно возводить новые места для отдыха под палящим солнцем.

Приехав в Крым, Рияд Хаддад намерен посетить «Артек», встретившись с юными соотечественниками. Сейчас в международном детском лагере отдыхают 10 сирийских школьников.