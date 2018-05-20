Путевки в Турцию летом подорожают в 2 раза

Сегодня, 10:31

Отдых на популярном курорте в этом сезоне не смогут себе позволить многие россияне. Согласно прогнозам, в июле-августе значительно поднимут цену на путевки в Кемер, Белек, Анталию и Сиде.

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев утверждает, что россияне напрасно считают отдых в Турции самым дешевым и выгодным. Путевки за 350 долларов уже далеко в прошлом, и насладиться морем и солнцем за копейки уже не получится.

Сегодня Турция относится к курортам среднего ценового сегмента, и ожидаемый рост цен на отдых в стране этим летом на 15%-20% вполне закономерен. Многие путевки в данном популярном направление выкуплены на 2 предстоящих месяца, а поэтому турки «пытаются выскакивать из демпинга». Если на протяжение двух предыдущих месяцев они активно демпинговали для привлечения туристов, то сейчас пытаются наверстать упущенное. Турция славится своим гибким ценообразованием: если они поймут, что перегнули, то начнут корректировать ценники, стремясь в этом году побить все рекорды, и принять как минимум 6 млн туристов из России.

Член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян подтвердил значительный рост цен на путевки этим летом. Так, если в мае 2 взрослых могли отдохнуть 7 дней в 5-звездочном отеле за 30 000 рублей, то в августе такой тур в Турцию обойдется минимум в 2 раза дороже. Он отметил, что россияне любят "считать каждую копеечку", а поэтому поедут отдыхать туда, где смогут сэкономить даже рубль, а следовательно Турция рискует сильно "просесть" летом.