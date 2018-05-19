В Московском планетарии открылся сезон романтических свиданий в Парке Неба

Сегодня, 10:10

Программа будет проводиться с 21:00 до 22:00. Заявки на участие просят присылать заблаговременно.

Администрация Московского планетария объявила об открытии сезона романтических свиданий в Парке Неба. В его рамках парам предлагается поучаствовать в вечерней экскурсии и наблюдениях в телескоп. При этом, в сообщении на сайте учреждения говорится, что провожать гостей будет лучший экскурсовод Московского Планетария.

Отмечается, что посетителям представится возможность рассмотреть в телескоп кратеры и моря на Луне, а также сдвоенные звезды и видимые планеты Солнечной системы. Мероприятие будет проводиться с 21:00 до 22:00. Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку минимум за три дня до экскурсии.

Ранее мы писали, что в Барнауле детям покажут Луну и расскажут историю телескопа. В рамках специальной экскурсии в местном планетарии школьникам предоставят возможность ознакомиться с удивительными фактами о данном аппарате.