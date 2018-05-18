Пляжи и места массового отдыха в Белгороде обработают против клещей

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С понедельника, 21 мая, власти проведут «очистительные» мероприятия в связи с активизацией укусов клещей горожан. С 8:00 специалисты обработают пляж «Центральный», с 10:00 места отдыха на р. Везелка.

Пляжи и места скопления людей в Белгороде обработают спецсредствами против клещей. Для этого горожан просят в течение трех часов не пребывать на территориях города, которые указаны на сайте администрации. Причиной кардинальных мер стало обращение более 500 горожан в медучреждения с проблемами с клещами.

В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области доставили 139 снятых с людей вредителей. Пляжи и места массового отдыха в Белгороде должны быть более безопасны и для взрослых и для детей. Медики подчеркивают, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно придерживаться определенных правил безопасности и обращаться в больницу при укусах клещей. Если удалось самостоятельно извлечь вредителя, то его нужно отдать в лабораторию для анализа.