Квас из Вятки занял второе место в российском рейтинге

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Несмотря на то, что прошло почти столетие со дня переименования, многие жители Кирова предпочитают называть свой город Вятка. Некоторые местные торговые бренды выходят со старой топонимикой.

Недавние исследования, проведенные туристическим ресурсом Tvil.ру во всех регионах России перед наступлением летнего зноя, показали, что квас из Вятки вкусен, душист и прекрасно утоляет жажду, потому заслуженно занял второе место в российском рейтинге. Жители Кировской области после этого сообщения остались недовольны тем, что первое место было отдано Краснодару. По мнению вятичей, их квас издревле славился на всю Россию.

Теперь туристические компании, перечисляя зарубежным путешественникам главные достопримечательности Кировской области, будут и упоминать «Вятский квас», как традиционный русский напиток, приготовленный по старинным рецептам. Кстати, рэпер Тимати тоже проголосовал за квас из Вятки. На третьем месте в рейтинге оказался Новгород, за ним следует Москва и Санкт-Петербург.