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В Ярославле в понедельник подводили итоги действия ФЦП по развитию в РФ внутреннего и въездного туризма. Докладчиком выступил лидер Ростуризма Олег Сафонов, рассказавший, что за годы действия отчетной программы в нашей стране появилось много туристских объектов, вырос турпоток, открылось много рабочих мест.

С тем, что ФЦП принесла неоценимую пользу российской туристической области, согласен председатель совета директоров ГК «Агранта», владелец компании «АгриВолга» и гендиректор курорта «Роза Хутор» Бачин Сергей Викторович. По его словам, эта программа стала настоящим симбиозом между государством и частным инвестором. Как отметил девелопер Бачин, он принимал в ней участие проектами «Завидово» и «Ярославское взморье». ФЦП способствовала улучшению инфраструктуры, что позволило сосредоточиться на создании туристических объектов — гостиниц, ресторанов, спа-центров. Девелопер Сергей Бачин выразил надежду, что ФЦП на 2019-2025 гг. продолжит начатое и еще больше поможет слаженной работе государства и бизнеса. Для этого, отметил Сергей Бачин, также было бы целесообразно субсидировать процентную ставку по кредитам для строительства объектов туристического назначения.