В Новой Москве построят современный горнолыжный комплекс

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На территории Новой Москвы появится горнолыжный комплекс и 17 тысяч «квадратов» жилых домов. Информацией о планах по застройке присоединенных к Москве территорий поделилась председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По проекту, в поселении Краснопахорское будут построены горнолыжный комплекс и более 100 тысяч кв.метров объектов недвижимости.

В общей сложности под застройку было выделено 115 гектаров, из которых 5,6 тысяч кв.метров пойдут под горнолыжный комплекс и объекты его обслуживания, 82 тысячи «квадратов» будут использованы под административно-деловые здания, а на 17 тысячах кв.метрах появятся жилые дома.

Для создания горнолыжного спуска будет использован грунт, оставшийся после прокладки метро.

Напомним, что в настоящее время рост внутреннего туризма отмечается по всей стране. Так, по словам генерального директора курорта «Роза Хутор» Сергея Бачина, увеличение турпотока на горнолыжном курорте зимой 2018 года свидетельствует об интересе жителей России к горнолыжному туризму.