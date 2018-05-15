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На телеканале «Пятница» презентуют отснятый материал уже с 14 мая. В программу войдут кадры поездок Жанны Бадоевой и Иды Галич.

«Орел и решка» приедет на Алтай снимать новые эпизоды популярного шоу. Телезрители увидят на экранах своих любимых ведущих тревел-шоу. До этого серии проекта уже отсняли в городах России, которые пока не рассекречивают. Съемочная группа одной из самых популярных российских программ «Орел и решка» набрала уже тысячи телезрителей.

Поклонники очень рады, что команда приедет на Алтай снимать новые эпизоды. Среди достопримечательностей края ведущие смогут найти десятки интересных мест.