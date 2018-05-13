Создателям шоу "За рамкой" не понравилось благоустройство Старой Руссы

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Один из разработчиков проекта про плохую урбанистику опубликовал на своей странице в социальной сети пост о впечатлениях о качестве работы при создании туристического кластера "Старорусский".

Его публикация критикует благоустройство улицы Воскресенской и Соборной площади Старой Руссы. Из замечаний можно отметить, что плитка осыпается, деревья ободраны, фонари же выглядят смешными и жалкими. Стоит отметить, что и раньше жители города обращали внимание на то, в каком состоянии находится плитка на территории вышеупомянутых достопримечательностей. Кроме этого, блогеры считают скамьи некомфортными, а их дизайн похож на надгробия.

Примечательно, что работа в рамках обустройства центральной части Старой Руссы обошлась в 100 миллионов рублей.