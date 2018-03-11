VistaNews.ru


Газпром приглашает жителей Кубани попариться в бане на высоте 2500 метров

Сегодня, 14:25

Газпром на Кубани предложил желающим попариться в баньке на высоте более 2 000 метров.

В Сочи горно-туристический центр ПАО "Газпром" возвел удивительное место для отдыха. Там был создан банный комплекс площадью 110 кв. метров, который расположили на высоте 2 256 метров. В комплекс входят парилка с панорамным окнами, позволяющая любоваться потрясающим видом гор, кухня, помещение для отдыха, кабинет для массажа, 3 бочки-купели, несколько раздевалок, и другие помещения. Бочки-купели заполнены чистой минеральной водой из скважины разных температур для проведения контрастных процедур.

Для создания необычного комплекса была возведена специальная инженерная коммуникация, которая позволяет сохранить окружающую природу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.