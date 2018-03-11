Газпром приглашает жителей Кубани попариться в бане на высоте 2500 метров

Сегодня, 14:25

Газпром на Кубани предложил желающим попариться в баньке на высоте более 2 000 метров.

В Сочи горно-туристический центр ПАО "Газпром" возвел удивительное место для отдыха. Там был создан банный комплекс площадью 110 кв. метров, который расположили на высоте 2 256 метров. В комплекс входят парилка с панорамным окнами, позволяющая любоваться потрясающим видом гор, кухня, помещение для отдыха, кабинет для массажа, 3 бочки-купели, несколько раздевалок, и другие помещения. Бочки-купели заполнены чистой минеральной водой из скважины разных температур для проведения контрастных процедур.

Для создания необычного комплекса была возведена специальная инженерная коммуникация, которая позволяет сохранить окружающую природу.