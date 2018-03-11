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Путешественники из Краснодара проедут по льду Байкала на мотоциклах

Сегодня, 13:44

Энтузиасты и популяризаторы мотоциклетного спорта из южного Краснодара намерены проехать на своих байках по льду озера Байкал, тем самым, доказав свой универсализм и профессиональную выучку. Старт мотоциклистов уже состоялся.

Кроме команды байкеров под руководством «гуру» краснодарского движения Анатолия Гвирдишвили, в экспедиции приняли участие приглашенные гости из других стран. Например, парламентарий из Чехии и давний фанат мотоциклетного спорта Ярослав Холек, который в своей стране известен альтернативным отношением к Российской Федерации и ее действующему президенту.

Экспедиция поддерживается вспомогательной группой, имеющей в своем распоряжении все необходимое для немедленной технической и медицинской помощи. Они будут передвигаться на специально оборудованных внедорожниках. Целью экспедиции является популяризация мотоциклов, а также российской уникальной природы. Напомним, озеро Байкал является самым крупным природным резервуаров пресной воды на планете.


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