Мутко ждет увеличения прибыли от туризма в ВВП РФ до 5%

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Прибыль от туризма в России по предсказаниям Мутко должна вырасти с 3,5 до 5%. Это должно произойти благодаря Федеральной программе, созданной для улучшения российского туризма на 2019-2025 годы.

Этой информацией поделился председатель спорта и туризма Виталий Мутко. Он хочет реализовать все проекты и идеи, тогда вклад туризма в бюджет страны значительно возрастет. Также он подчеркнул, что у России интересная история и прекрасные достопримечательности, которые привлекают туристов со всей планеты.

К примеру, в прошлом 2017 году страну посетили полтора миллиона жителей, рассказал посол КНР Ли Хуэй. Ли подчеркнул, что Москва - самое востребованное место среди туристов КНР.