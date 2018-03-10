В Омске обсуждают рыбака, который поймал сам себя

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Жители Омска обсуждают рыбака, который умудрился поймать сам себя. Информация о таком курьезном происшествии появилась в паблике «Рыбалка в Омске».

Курьезные случаи на рыбалке происходят очень часто. Так, в Омске любитель зимней рыбалки решил разогреть замерзшего мотыля своим дыханием, но не смог рассчитать свои действия. В результате неосторожных действий мужчина случайно насадил губу на крючок.

Рыбак неоднократно пытался снять свою губу с крючка, но попытки были неудачными. В паблике «Рыбалка в Омске» не сообщается, где именно произошел данный случай и каким образом мужчина освободился от крючка.

В комментариях пользователи посмеялись с неудачника и призвали друг друга быть осторожнее на рыбалке. Некоторые даже предположили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к такому исходу событий.