Вчера, 20:45

В Чили ученые нашли новые особенности морепродукта Pyura chilensis. «Кровоточащий камень» называют еще виагрой для бедных. Среди его особенностей возможность самооплодотворения.

Рыбаки и жители Чили прекрасно знакомы с местным морепродуктом под серьезным биологическим названием Pyura chilensis (Пиура). Этот обитатель морского дна в просторечии называют «кровоточащим камнем». Сгласно рассказал местных жителей, Пиура признана неофициальным афродизиаком, который не уступает по своим свойствам аптечной синтезированной химично виагре.

Об этом продукте больше узнали жители планеты на масштабном и популярном кулинарном фестивале Чили Ñam Santiago. На прилавках Pyura chilensis был анонсирован как продукт для стимуляции мужского либидо. Повара активно используют Пиуру для создания соусов и оригинальных блюд.