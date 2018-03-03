Жители Сахалина ныряют в снег прямо из окон многоэтажки

Вчера, 17:06

На Сахалине местные жители, страдающие от двухметровых снежных замётов, нашли новое развлечение. Оптимистически настроенные жители многоэтажных домов прыгают в сугробы прямо из окон своих квартир.

Накануне в сети появилось видео, на котором отчаянные сахалинцы демонстрируют своё пренебрежение неблагоприятными погодными условиями. На представленных кадрах видно, как заблокированные в своих домах горожане открывают окна своих квартир и весело ныряют в сугробы. Некоторые из них оказались настолько суровы, что решили окунуться в белоснежную перину едва ли не голышом.

Ранее мы писали, что порывы сильного ветра на Сахалине срывают крыши с многоэтажных домов. Очевидцы засняли данный процесс на камеру и выложили в сеть. На опубликованных кадрах видно, как ветер треплет перекрытие дома в Дальнем.