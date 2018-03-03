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Медведица с медвежатами вышла к туристам на Красной Поляне

Сегодня, 13:12

Необычное семейство заметили туристы, отдыхающие на горнолыжном курорте "Газпром Лаура". Медведица с медвежатами показалась на Красной Поляне вблизи трассы.

Как правило, медведи в этой местности встречаются в апреле, тем не менее, в этом году зима не была холодной. Это поспособствовало изменениям длительности спячки. Известно, что некоторые медведи из Кавказского биосферного заповедника и вовсе не впадали в спячку. Кроме этого, специалисты-биологи предположили, что животные могли проснуться из-за того, что были потревожены другими мигрирующими медведями с других территорий.

Главное правило при встрече с медведицей - это не пытаться к ней приближаться. Кроме этого, не стоит привлекать внимание медвежат, так как мать будет защищать их.


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