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Французский телеканал ARTE поселился в Белом доме Иркутска

Сегодня, 11:52

ARTE продолжает подготовку к выпуску программы. В Белом доме Иркутска телевизионщики из Франции поселились для съемок работы «Приглашение к путешествию». Планируется разработка сюжета «По следам Михаила Строгова». Съемочная группа телеканала посетила Пермь, Тобольск, Томск.

 В Администрации Иркутска продолжается рабочий процесс съемки документального телерасследования «По следам Михаила Строгова». Эпизод о популярном приключенческом романе знаменитого французского писателя Жюля Верна (написанный в 1874-19875 гг.), станет составляющим популярной программы французского телевидения «Приглашение к путешествию».

Ранее заграничные гости уже побывали на съемках в Перми, Тобольске, Томске. Информацию сообщают в специалисты пресс-службы Иркутского государственного университета. Жители Иркутска позитивно оценивают возможность сотрудничества с французскими телевизионщиками и выражают желание увидеть готовый вариант программы после монтажа.


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