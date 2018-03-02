Путешественники из Челябинска представили свою версию трагедии на перевале Дятлова

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Южноуральские путешественники представили накануне в Челябинске документальный фильм «Перевал Дятлова. Своя версия», где рассказали о своём видении причин одной из самых загадочных трагедий прошлого века. Авторы ленты из команды Red Off-road Expedition провели настоящее расследование, самостоятельно изучив место событий.

Экспедиция по следам «дятловцев» состоялась летом 2017 года. Её участники отправились к перевалу на нескольких УАЗ-«Патриот». По словам путешественников, они на себе смогли прочувствовать насколько труден был путь их предшественников, ведь указанная местность даже летом встретила их множеством препятствий и резкими переменами погоды. Менеджер из Red Off-road Expedition после экспедиции выдвинул собственную версию трагедии. По его мнению, один из туристов была повреждена нога, из-за чего другим путешественникам пришлось изменить маршрут. В итоге они попали в эпицентр стихии, укрывшей их снегом.

На днях уфологи выдвинули свою версию гибели группы Дятлова. По мнению исследователей, незадолго до трагедии путешественников преследовали инопланетяне.