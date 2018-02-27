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Эксперты выяснили, какие авианаправления наиболее популярны у россиян. Исследование проводилось в преддверии мартовских праздников и затрагивало как внутренние, так и зарубежные маршруты.

Лидером по популярности для целей отдыха продолжает оставаться Сочи. Чуть менее показатели у Минеральных вод и Симферополя. Активно бронируются билеты на 8 марта также в направлении Петербурга, Калининграда и Краснодара.

При этом, цены на авиаперелёты выросли, в сравнении с прошлогодними, на 13,4%. Средняя стоимость билета в два конца сейчас составляет 10 тыс. рублей. Чтобы посетить страны СНГ или Европы, пассажиру придётся выложить 16 – 22 тыс. рублей.

Из данных маршрутов наиболее популярны перелёты в Кишинёв. Вторую позицию удерживает Минск, а третью Прага. Стоимость перелётов в этих направлениях за год существенно возросла.

Билет до Кишинёва стал дороже на треть. Стоимость полёта в столицу Белоруссии возросла на 47%. Более всего выросла стоимость перелёта в Прагу. Она увеличилась на 56,5%.

Также у россиян продолжают оставаться популярными полёты в Тель-Авив, Рим, Тбилиси, Баку, Вену и Мюнхен.