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Правительство проложит по РФ новые туристические маршруты. Это произойдёт после усовершенствования законодательства, регламентирующего природоохранный туризм.

С просьбой об этом обратились участники Общероссийского народного фронта. Сообщение об этом сделал Александр Железняк, являющийся экспертом в данной организации.

В правительстве РФ подтвердили поступление данного обращения. По этому факту уже даны поручения для профильных ведомств. Им необходимо до конца весны осуществить проработку законодательной базы для того, чтобы возобновить природоориентированный туризм. В СССР это направление было очень популярным. Позднее о нём «забыли».

Следствием данных мер ожидается увеличение оборота в соответствующем бизнесе до 3 трлн рублей.