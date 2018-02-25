Ростуризм назвал самые популярные у иностранцев места РФ

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Ростуризм назвал самые популярные среди иностранцев места РФ. Сообщение об этом сделал Олег Сафонов, возглавляющий данное ведомство.

Иностранные туристы по-прежнему предпочитают посещать Москву или Петербург. В то же время стал отмечаться их интерес и к городам, входящим в Золотое кольцо.

Это связано с тем, что именно там сосредоточение памятников российской культуры, зодчества и искусства.

Ростуризм, как сообщил Сафонов, пытается расширять территорию распространения иностранного турпотока.

В последние годы всё больше зарубежных гостей хотят ознакомиться с достопримечательностями Казани, Калининграда и Екатеринбурга.

Также иностранцы стали чаще посещать Иркутскую область, Бурятию, Краснодарский край и Крым. Проявляется их интерес и к арктическому туризму.

Российские туристы, как проинформировал Сафонов, имеют несколько иные приоритеты. Как оказалось, всё более в тренд входят экологический, сельский и гастрономический туризм.

За период с 2013 года рынок внутреннего туризма вырос на 75%. Россияне стали проявлять всё больший интерес к посещению труднодоступных и малонаселённых районов. В частности, это Камчатка и Чукотка.

В прошлом году провести свой отпуск на Камчатке пожелали почти 200 тысяч граждан РФ.