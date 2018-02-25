Осенью 2018 в Белгороде возведут "Парк Дуба"

Сегодня, 09:35

Власти Белгорода обещают, что на месте вырубленной березовой рощи будет возведен новый дубовый парк. Как сообщается, под Белгородом во второй половине 2018 года планируют возвести новый парковый комплекс «Парк дуба».

Стоит отметить, что ранее жители Белгорода неоднократно обращались с жалобами на то, что происходит вырубка березовой рощи. Однако, как удалось выяснить журналистам, березы правительство вырубало специально.

Теперь на месте, где ранее среди берез могла гулять душа Есенина, будет между дубов витать дух Пушкина.

Напомним, что в Белгороде в настоящее время реализуется проект «Музей деревьев под открытым небом». По словам губернатора Белгородской области Евгения Савченко, необходимо провести ревизию лесополос в регионе. Он отметил, что большинству из них уже более полувека и необходимо предпринимать меры для того, чтобы облагородить регион.