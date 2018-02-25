VistaNews.ru


Осенью 2018 в Белгороде возведут "Парк Дуба"

Сегодня, 09:35

Власти Белгорода обещают, что на месте вырубленной березовой рощи будет возведен новый дубовый парк. Как сообщается, под Белгородом во второй половине 2018 года планируют возвести новый парковый комплекс «Парк дуба».

Стоит отметить, что ранее жители Белгорода неоднократно обращались с жалобами на то, что происходит вырубка березовой рощи. Однако, как удалось выяснить журналистам, березы правительство вырубало специально.

Теперь на месте, где ранее среди берез могла гулять душа Есенина, будет между дубов витать дух Пушкина.

Напомним, что в Белгороде в настоящее время реализуется проект «Музей деревьев под открытым небом». По словам губернатора Белгородской области Евгения Савченко, необходимо провести ревизию лесополос в регионе. Он отметил, что большинству из них уже более полувека и необходимо предпринимать меры для того, чтобы облагородить регион.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.