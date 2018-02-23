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В Крыму ожидается снижение цен на отдых

Сегодня, 09:13

Отели и санатории Крыма оставят на прежнем уровне цены на отдых, что произойдет впервые с момента возвращения полуострова в состав России. Власти даже не исключают снижение цен.

 Власти Крыма обещают, что роста цен не будет однозначно, но возможно снижение. Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко работает над программами, которые обеспечат снижение рыночных цен. Одним из путей удешевления путевок может стать упрощение логистики поставок сельскохозяйственной продукции у гостиницы и санатории. Теперь все группы товаров могут напрямую направляться в места отдыха туристов, а в будущем будут созданы логистические центры. Повлияет также на цены открытие моста через Керченский пролив, данное событие запланировано на конец 2018 года.

В рейтинге предварительного бронирования отелей и гостевых домов лидирует Ялта и Евпатория. Власти Крыма рассчитывают, что в 2018 году полуостров посетят шесть миллионов туристов, в то время как в прошлом году курорт посетили только 5,4 миллиона.


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