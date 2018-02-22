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В Омске готовятся к кругосветке в честь 200-летия открытия Антарктиды

Сегодня, 18:48

В Омске представители общественности и энтузиасты готовятся к кругосветному путешествию на комбинированной 30-метровой яхте «Сила Сибири». Путешествие, посвященное 200-летию открытия Антарктиды, намечено на лето следующего года.

Интересно, что в экспедицию пойдут жители Омска, которые проявят самое активное участие в подготовке путешествия, как финансами, так и самозабвенной организационной работой. Хотя четко прописанных критериев для набора экипажа, пока не существует. Тем не менее, новость уже взбудоражила тех жителей Омска, которые мечтают о романтике дальнего и трудного путешествия.

Известно, что яхта должна пройти по Северному Ледовитому океану с востока на запад, а после того, как будет пройдена Гренландия, судно пойдет на юг по меридиану. Весь пут займет более года. Антарктида будет обойдена в период, когда в Южном полушарии наступит лето. Финиш кругосветки намечен на осень 2020 года в устье Иртыша.


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