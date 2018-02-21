Пользователи TripAdvisor назвали лучший пляж США

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Лучшим пляжем, по мнению пользователей сервиса TripAdvisor, стал Clearwater Beach, расположенный во Флориде.

Пляж Clearwater широко популярен среди любителей хорошего пляжного отдыха. Пользователи сервиса TripAdvisor отзываются о пляже с положительной стороны, выставляя ему высокие оценки. «Очень спокойный, хороший пляж, теплая вода, чисто. Много птиц, интересно было наблюдать за охотящимися пеликанами. Нам понравилось здесь», «Очень красивый пляж, песок белый, много мостов, общее впечатление очень приятное. Много средних недорогих отелей прямо на берегу», «Замечательный пляж, лучший пляж Америки. Песок белоснежный и мелкий. Дельфины и пеликаны повсюду. Прозрачная вода, рыбки везде плавают» - отзывы русскоязычных туристов о пляже во Флориде. Комментарии не оставляют сомнений в том, почему именно Cleanwater занимает первое место среди пляжей США.

Пляж Cleanwater четвертый год подряд занимает первое место среди пляжей США в номинации от TripAdvisor. В номинации сервиса «25 лучших пляжей мира» Cleanwater занимает 7-ое место.