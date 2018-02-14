На выходных в Парке Горького состоится празднование Масленицы

Сегодня, 15:14

На выходных в Парке Горького в Москве будет проходить празднование Масленицы. 18 февраля по народному обычаю сожгут деревянное чучело, которое в этом году достигло 8-ми метров.

В пресс-службе парка сообщили, что сжигание чучела уже давно является неотъемлемой частью праздника. Это делается для того, чтобы избавиться от тяжести и усталости от зимы перед грядущей весной. Чучело так и назвали: «Тяжесть зимы».

Парк уже украшают декором к предстоящим проводам зимы, а на арку Главного входа собираются повесить желтый насыщенный диск солнца, размером 7×7 метров. На территории парка будут работать две ярмарки.

На этих выходных на Пушкинской набережной прохожих будут развлекать традиционными масленичными играми. Обещают перетягивание каната и бои на мешках. Также пригласят на набережную ди-джеев – рассчитывайте, что 17-18 февраля посидеть на одной из лавочек на берегу Москвы-реки в тишине не получится.