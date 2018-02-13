VistaNews.ru


На территории Бурейского района произрастают ледяные грибы

Вчера, 19:29

На территории Бурейского района Приамурья произрастают ледяные грибы. Туристы, посетившие регион в холодное время года, могут ими полюбоваться.

 Для туристов, предпочитающих зимние виды отдыха, Приамурье, помимо традиционного катания на лыжах и коньках, приготовило и другие сюрпризы. В частности, это необычные ледяные грибы.

Подобный «вид» грибов является визитной карточкой для водоёмов с большими размерами  На Бурейском водохранилище их высота может достигать пяти метров. Каждый из них имеет собственный причудливый узор, созданный природой.

Они «произрастают» вследствие сброса воды для Бурейской ГЭС зимой. Лёд начинает медленно оседать. Тогда и появляются эти «грибы».

Чтобы увидеть данные чудеса природы во всём их великолепии, потребуется преодоление замёрзшего пространства водной глади на протяжении 6 километров. Территория является охраняемой государством. До ближайшего посёлка Талакан весьма не близко.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.