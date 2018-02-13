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В Ростове построят пляж за 700 миллионов рублей

Сегодня, 00:05

В Ростове появится новый пляж стоимостью 700 миллионов рублей. Проект приурочен в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Сегодня в донской столице состоялось заседание, где рассматривались вопросы благоустройства города к предстоящему чемпионату митра по футболу, некоторые матчи которого станут проходить в данном населенном пункте. Новый пляж властями был оценен почти в 700 миллионов рублей. За эти деньги правительство обустроит также пешеходные дорожки и бульварную зону, сообщается и о велодорожках с синтетическим покрытием. Для автомобилистов откроют стоянку на 155 мест, будут сооружены площадки для занятия спортом: футболом и волейболом.

Помимо этого, в Ростове к мундиалю озеленят бульвар левобережной зоны, там высадят более пяти сотен деревьев, почти две тысячи многолетних кустарников. Полноценный объект строители сдадут в конце апреля.


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