В Ростове построят пляж за 700 миллионов рублей

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В Ростове появится новый пляж стоимостью 700 миллионов рублей. Проект приурочен в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Сегодня в донской столице состоялось заседание, где рассматривались вопросы благоустройства города к предстоящему чемпионату митра по футболу, некоторые матчи которого станут проходить в данном населенном пункте. Новый пляж властями был оценен почти в 700 миллионов рублей. За эти деньги правительство обустроит также пешеходные дорожки и бульварную зону, сообщается и о велодорожках с синтетическим покрытием. Для автомобилистов откроют стоянку на 155 мест, будут сооружены площадки для занятия спортом: футболом и волейболом.

Помимо этого, в Ростове к мундиалю озеленят бульвар левобережной зоны, там высадят более пяти сотен деревьев, почти две тысячи многолетних кустарников. Полноценный объект строители сдадут в конце апреля.