В число лучших городов для туризма попала Москва

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Британские путешественники составили рейтинг самых популярных стран для путешествия. В их число попала и Россия, а Москву назвали одним из самых лучших городов для путешественников.

Специалисты английского журнала Wanderlust travel magazine составили ежегодный рейтинг самых популярных стран для туризма, а также городов. Сообщается, что Москва заняла в данной классификации пятое место, разделив его со столицей Хорватии – Дубровниками.

Известно, что возглавил рейтинг город Киото, за ним расположилась Венеция и Севилья. Специалисты сообщают, что в опросе приняли участие более двух тысяч респондентов. В ходе исследования стало понятно, что жители Великобритании во время отдыха предпочитают ехать подальше от Родины.

Рейтинз самых популярных туристических стран возглавила Канада, которая обогнала Новую Зеландию и Перу. Россия оказалась на седьмом месте, пропустив вперед Намибию, Вьетнам и Японию. Известно, что во время составления рейтинга учитываются не только статистические данные, но и впечатления, которыми делятся туристы.

Ранее глава департамента туризма и спорта Николай Гуляев рассказал, что в столице 1,3 тысяч отелей готовы принять болельщиков ЧМ по футболу, а также команды. Сообщается, что за ценовой политикой отелей ведется специальное наблюдение.