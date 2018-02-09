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В Новой Москве может появиться большой склон для горнолыжников

Вчера, 19:19

В Новой Москве может появиться большой склон для спортсменов-горнолыжников. Сообщение об этом сделал Пётр Бирюков, замещающий столичного мэра по ЖКХ и благоустройству.

 Согласно обнародованной им информации, появление подобных объектов ожидается в Новомосковском и Троицком округах Москвы.

В настоящее время москвичи могут заниматься горнолыжными видами спорта и сноубордом лишь на территории Крылатского в районе Севастопольского проспекта.

Сейчас мэр дал задание оборудовать подобные объекты и в Новой Москве. Также чиновник сообщил, что в Москве происходит постоянное наращивание индустрии, связанной с зимними видами отдыха. В городе и рядом с ним уже находятся почти 300 лыжных трасс. Их общая протяжённость составляет почти 760 километров. Из них 220 километров оборудованы искусственным освещением.

Помимо того, в Москве функционируют около 190 катков с искусственным ледовым покрытием.


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