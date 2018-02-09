Блогер из Абхазии поедет в самые интересные места России

Абхазский блогер высказался о своем намерении посетить все самые уникальные места России. Мужчину зовут Денис Саманба, он предприниматель.
Денис заявил, что у него нет ни транспорта, ни точного маршрута, но это не мешает ему отправиться в столь уникальное, местами опасное путешествие. Свои впечатления парень будет описывать на сайте «Заметки абхазского маршрута» в рубрике Sputnik.
Два года назад Денис побывал в Гонконге и Макао. Он поделился со своими читателями, что любит культуру восточных стран и ему всегда была интересна жизнь других народов и культур. Путешественник признался, что иногда реальность не совсем оправдывает ожидания.
Парень напомнил, что Россия является самой большой страной и на ее территории уж точно можно найти что-то необычное, ведь на территорию государства приходится одиннадцать часовых поясов и тысячи километров неизведанной территории. И он хочет развенчать миф о том, что Россия одинаковая круглый год. Он надеется, что сможет больше узнать об огромном абхазском соседе и будет счастлив поделиться впечатлениями со своими читателями.