Блогер из Абхазии поедет в самые интересные места России

Вчера, 19:02

Абхазский блогер высказался о своем намерении посетить все самые уникальные места России. Мужчину зовут Денис Саманба, он предприниматель.

Денис заявил, что у него нет ни транспорта, ни точного маршрута, но это не мешает ему отправиться в столь уникальное, местами опасное путешествие. Свои впечатления парень будет описывать на сайте «Заметки абхазского маршрута» в рубрике Sputnik.

Как говорит сам Саманба: «Вот представьте, что вы услышали слово «путешествие», что приходит на ум первым делом? Теплые страны, море, экскурсии… А что, если выйти из зоны комфорта и ничего не планировать, просто сорваться и поехать в неизвестность».

Два года назад Денис побывал в Гонконге и Макао. Он поделился со своими читателями, что любит культуру восточных стран и ему всегда была интересна жизнь других народов и культур. Путешественник признался, что иногда реальность не совсем оправдывает ожидания.

Парень напомнил, что Россия является самой большой страной и на ее территории уж точно можно найти что-то необычное, ведь на территорию государства приходится одиннадцать часовых поясов и тысячи километров неизведанной территории. И он хочет развенчать миф о том, что Россия одинаковая круглый год. Он надеется, что сможет больше узнать об огромном абхазском соседе и будет счастлив поделиться впечатлениями со своими читателями.